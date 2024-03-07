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ЖКХ

Кабмин предложил освободить от платы за коммуналку детей погибших Героев России

11.03.2024 21:40|Псков

Правительство РФ предлагает освободить в ряде случаев детей Героев России и СССР, а также наследников полных кавалеров ордена Славы от оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта, распространяющего льготное право на получение земельного участка на наследников указанных лиц, одобрены на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщил ТАСС источник, близкий к комиссии.

Речь, в частности, идет о несовершеннолетних детях, инвалидах (даже если они старше 18 лет) и о студентах-очниках (до 23 лет).

«Правительственная комиссия поддержала поправки к данному законопроекту», - сказал собеседник агентства.

Согласно действующему законодательству, на такие льготы могут претендовать только вдова (вдовец) и родители погибшего героя. Среди них: освобождение от внесения платы за пользование жилым помещением, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные услуги, от взноса на капитальный ремонт, а также от платы за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилых помещений. Льготы также касаются компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном.

Кроме того, поправки предусматривают выплату единовременного пособия членам семьи Героя России (вдове, родителям, несовершеннолетним детям, детям-инвалидам, тем, кто обучается очно) в размере 20 тыс. рублей, если звание было присвоено ему посмертно. «В настоящее время в случае смерти (гибели) Героя или полного кавалера ордена Славы его членам семьи выплачивается каждому единовременное пособие в размере 20 тыс. рублей. При этом в случае если звание Героя присвоено посмертно, выплата указанного пособия не предусмотрена. Численность членов семей Героев России, звание которым присвоено посмертно, составляет 183 человека», - говорится в описании к поправкам. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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