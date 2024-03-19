ЖКХ

В правительстве Псковской области чествовали работников сферы ЖКХ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил ведомственными и региональными наградами работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Торжественная церемония, приуроченная к профессиональному празднику сотрудников отрасли, состоялась во вторник, 19 марта, в правительстве региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Обращаясь к участникам церемонии, Михаил Ведерников назвал сферу ЖКХ одной из самых сложных, потому что десятилетиями отрасль испытывала дефицит средств даже для поддержания систем в нормативном состоянии. «Сейчас вместе с вами мы стараемся делать все, чтобы сфера ЖКХ развивалась. Последние годы при поддержке президента и правительства РФ перечисляются беспрецедентные средства. Только на инфраструктуру Острова-3 выделено 1,6 млрд рублей», — обратил внимание глава региона.

Важное значение, по словам губернатора, в сфере ЖКХ играют люди. «Ваш труд тяжелый и во многом неблагодарный, потому что граждан не беспокоит состояние сетей, кто и в каком графике работает. Люди хотят, чтобы в домах было тепло, светло, чтобы была горячая и холодная вода, чтобы она была чистая», - сказал он. Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников отрасли, работающих на предприятиях Псковской области, за труд и пожелал им чаще слышать от населения «спасибо». Губернатор также заверил, что областное правительство будет и дальше прикладывать усилия по развитию сферы, модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

За заслуги в труде и продолжительную работу почетной грамотой министерства строительства и ЖКХ РФ награжден водитель предприятия ЖКХ Новосокольников Олег Хлебников.

За высокие производственные достижения и плодотворный труд благодарность профильного министерства РФ объявлена слесарю-сантехнику 5 разряда локнянского предприятия ЖКХ Роману Антонюку. Этой же награды удостоен электрогазосварщик цеха № 8 псковского Горводоканала Владимир Садовников.

Почетную грамоту губернатора Псковской области Михаил Ведерников вручил заместителю начальника отдела благоустройства псковского предприятия «Специализированный заказчик» Ирине Ершовой за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в регионе.

Еще пяти специалистам отрасли за организацию качественного и бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и воспитание квалифицированных кадров Губернатор вручил нагрудные знаки в связи с присвоением звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области».

Среди обладателей почетного звания — заместитель директора по производственным вопросам великолукского предприятия «Радист» Любовь Аввакумова, начальник котельной опочецкого предприятия «Теплоресурс» Анатолий Воронин, служащий по бухгалтерским операциям и учету себежского предприятия «Комфорт» Александрина Иришина, генеральный директор Печорских тепловых сетей Николай Козлов и мастер участка службы водопроводно-канализационного хозяйства Пушкиногорского комбината коммунальных услуг Владимир Тимофеев.