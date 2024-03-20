ЖКХ

Госдума попросила кабмин заняться вопросом замены лифтов в многоэтажках

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли обращение к председателю правительства РФ, в котором просят Михаила Мишустина уделить особое внимание вопросу модернизации и замены лифтов в многоквартирных жилых домах, сообщается на сайте парламента.

«Мы говорим о том, что регионы самостоятельно не могут решить эти проблемы, за счет жильцов решить невозможно. Обращаемся к председателю правительства с просьбой рассмотреть, дать поручение. И говорим еще о том, что нет системной работы в сфере ЖКХ, потому что все это разорвано по ряду ведомств и министерств», — подчеркнул на пленарном заседании председатель ГД Вячеслав Володин.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, которые приводятся в документе, в настоящее время в эксплуатации находится более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде субъектов составляет более 50%. К 2025 году более 140 тысяч лифтов (из них 96 929 с истекшим сроком эксплуатации и 43 317 с истекающим назначенным сроком службы до 2024 года) должны быть заменены. Примерная стоимость этих работ составляет порядка 300 млрд рублей.

В настоящее время замена и модернизация лифтов осуществляются в рамках капитального ремонта многоквартирных домов за счет собранных собственниками помещений средств. Это один из самых дорогостоящих видов работ. По данным Министерства промышленности и торговли РФ, диапазон стоимости закупки замены лифта в разных субъектах РФ составляет от 2,5 млн до 4,3 млн рублей. Загрузка производственных мощностей ведущих заводов — изготовителей лифтового оборудования не превышает 60%, в том числе в связи со снижением объемов замены лифтового оборудования в рамках осуществления капитального ремонта многоквартирных домов по региональным программам фондов капитального ремонта, отметили в ГД.

Государственная Дума обратилась к председателю правительства РФ с просьбой принять меры, направленные на решение обозначенных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, определить круг задач и назначить ответственного.