Перечень наиболее непригодных для переработки изделий назвали псковичам

Перечень товаров и упаковки из 28 наименований, переработка которых крайне сложна или вовсе невозможна и для которых есть или уже разрабатываются более экологичные альтернативы, разработал Российский экологический оператор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
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В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, связанного с захоронением товаров и упаковки на полигонах, планируется постепенный запрет на оборот данных изделий, а также замена их альтернативными товарами. В «черный» список вошли:
Также в перечень упаковки, подлежащей запрету и замене, включены: упаковка дой-пак, непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки, композитные тубы для зубной пасты и кремов, саше-пакеты, блистерная упаковка (кроме лекарств), подложки из вспененного полистирола.