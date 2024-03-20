ЖКХ

Перечень наиболее непригодных для переработки изделий назвали псковичам

Перечень товаров и упаковки из 28 наименований, переработка которых крайне сложна или вовсе невозможна и для которых есть или уже разрабатываются более экологичные альтернативы, разработал Российский экологический оператор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: formatoriginal / freepik.com

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, связанного с захоронением товаров и упаковки на полигонах, планируется постепенный запрет на оборот данных изделий, а также замена их альтернативными товарами. В «черный» список вошли:

Одноразовая посуда (одноразовые пластиковые столовые приборы, тарелки и стаканчики, трубочки). Эти изделия очень сложно отобрать из общего потока отходов для переработки, пояснил регоператор. Так как одноразовая посуда обычно используется для пикников, в качестве замены предлагается использовать лёгкую и прочную металлическую посуду или посуду из полипропилена, многоразовые контейнеры, многоразовые емкости для воды.

Ватные палочки. Эти изделия, как и трубочки, слишком маленькие, чтобы была возможность отсортировать их. В качестве аналогов имеются деревянные палочки с хлопком, многоразовые палочки из нейлона и силикона.

Яичная упаковка. Предполагается оставить упаковку из пульперкартона (то есть переработанной макулатуры), а не из пластика (полистирола).

Также в перечень упаковки, подлежащей запрету и замене, включены: упаковка дой-пак, непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки, композитные тубы для зубной пасты и кремов, саше-пакеты, блистерная упаковка (кроме лекарств), подложки из вспененного полистирола.