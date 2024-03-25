ЖКХ

Статус председателя совета многоквартирного дома могут скорректировать

Совет многоквартирного дома — это некий посредник между жильцами и управляющей компанией. Его председатель — чаще всего активный пенсионер — взваливает на себя уйму обязанностей: от контроля за качеством жилищных и коммунальных услуг до представления интересов собственников в суде. Эта по сути общественная нагрузка иногда оплачивается, если так решат жильцы дома. Чтобы оформить все законно, некоторые управляющие компании зачисляют этих председателей в свой штат. Именно на такие случаи обратила внимание налоговая служба и обязала с 2024 года взыскивать с их зарплат страховые взносы, как с любой деятельности по трудовому договору. Итогом стал массовый уход активистов с должностей. Проблемой озаботились в Госдуме и уже подготовили варианты ее решения.

В соответствии с Жилищным кодексом, во всех многоквартирных домах, где не созданы товарищества собственников жилья, должны быть избраны советы домов. Активисты, выбранные из числа владельцев квартир, контролируют деятельность управляющей компании, поставку ресурсов, согласовывают договоры. Из числа членов совета на общем собрании выбирают председателя, который руководит всем этим процессом и отчитывается перед жильцами, пишет «Парламентская газета».

«Собственники могут принять решение выплачивать председателю совета какие-то деньги. Такие решения принимают далеко не все. Хотя есть регионы, где это стало системой, например в Ярославской, Костромской, Ульяновской областях, Удмуртии, Хакасии. Есть даже такая тенденция — чем беднее регион, чем меньше люди ждут помощи от государства и тем больше самоорганизуются», — рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Депутат пояснила, что обычно вознаграждения составляют около 3-7 тысяч рублей в месяц и их хватает разве что на распечатку документов, обзвоны, какие-то представительские расходы. Так как председатель совета не юрлицо, то нет легального способа выплачивать ему эти деньги. Поэтому жильцы либо наличными собирают, что всегда очень трудно в большом доме, либо приемлемую сумму включают в квартплату, а управляющая компания берет управдома в свой штат.

«Ранее законодательство допускало уплату с данного вознаграждения только налога на доходы физлиц в размере 13%. Многочисленные судебные решения предыдущих лет также говорили, что взаимоотношения собственников и их представителей не являются трудовыми и обязанность выплачивать страховые взносы у председателей советов МКД не возникает. Однако с 1 января 2024 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые отнесли эти вознаграждения к объектам обложения страховыми взносами, то есть, по сути, добавили к 13% налогов еще 30%», — указала Разворотнева.

Вместе с первым зампредом комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергеем Морозовым Светлана Разворотнева попросила председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина инициировать совещание по этой проблеме. Депутаты указали, что большинство председателей советов МКД — люди пенсионного возраста. А принятые в Налоговый кодекс поправки приравнивают их к работающим пенсионерам и лишают права на ежегодную индексацию пенсии.

«Учитывая небольшой размер вознаграждения, остающегося после уплаты 43% обязательных взносов, для многих пенсионеров выгоднее получать ежегодную индексацию пенсий. В результате люди пенсионного возраста, работающие в совете дома, снимают с себя полномочия. Например, в Ульяновской области такие решения уже приняли 25% председателей и членов советов домов, в Костромской области отток активистов составил также 25%, в Удмуртской Республике — 30%», — сообщили парламентарии.

Заседание с участием депутатов и представителей профильных ведомств состоялось в Госдуме в понедельник, 25 марта. По словам Разворотневой, экспертный совет комитета Госдумы по строительству и ЖКХ уже подготовил варианты законодательных решений этой проблемы.

Первый вариант — вернуть все, как было, чтобы управдомы не платили дополнительные страховые взносы. Второй — внести в Жилищный кодекс изменения, которые однозначно признают эту деятельность добровольной, а вознаграждения — идущими на осуществление этой деятельности. Третий вариант — добавить этот вид деятельности к списку разрешенных для самозанятых. Тогда налог для активистов снизится вообще до 6%.

«Думаю, в диалоге с Минстроем, Минфином и Минтрудом мы все-таки найдем решение», — надеется депутат.