ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В рамках программы член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов вместе с приглашенными экспертами простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.

Гостем студии стал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, а речь пойдет о реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области.

Сколько общественных территорий было благоустроено в регионе в прошлом году? Какие муниципалитеты наиболее активно участвуют в программе и почему? Сколько средств запланировано на формирование комфортной городской среды в Псковской области в этом году? Кто имеет право претендовать на получение средств на благоустройство и какие требования к заявителям? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.