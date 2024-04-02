ЖКХ

«Экопром» переходит на усиленный режим работы в Псковской области

Ежегодный экологический месячник по очистке и благоустройству территорий Псковской области проходит в апреле. На время проведения субботников филиал ООО «Экопром» переходит на усиленный режим работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Фото: «Экопром»

В период повсеместной уборки на контейнерных площадках значительно увеличиваются объемы складируемых отходов, не относящихся к твердым коммунальным. Прошлогоднюю листву, спиленные ветки, мешки с песком и землей, автомобильные шины, оставляют в местах накопления ТКО, выбрасывают в контейнеры.

«Призываем организаторов субботников заранее продумывать вопрос складирования и вывоза собранных отходов! Напоминаем, что контейнерные площадки не предназначены для этих целей. Организация вывоза отходов должна проводиться инициаторами субботника, соответствовать законодательству РФ в сфере обращения отходов и строго придерживаться санитарных норм и правил», – подчеркнули в «Экопроме».

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, организовавшим субботник на своих территориях, необходимо обратиться в адрес регионального оператора с заявкой на транспортирование отходов, направив ее через официальный сайт http://ro-pskov.ru или посетив офис по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом 3; Великие Луки, проспект Гагарина, дом 54, тел. 8 (8112) 201921.

«Просим жителей и организации ответственно относиться к складированию и вывозу отходов, собранных на субботниках, во избежание захламления контейнерных площадок!» – добавили в «Экопроме».