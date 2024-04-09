ЖКХ

Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«В Псковской области сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 123 дизельных генератора общей мощностью 2,9 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов», – рассказали в компании.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.