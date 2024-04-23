ЖКХ

Оборудование для строительства корпуса сортировки ТКО в Палкинском районе поставят до конца осени

Поставка основной части оборудования для строительства корпуса сортировки комплекса обработки ТКО «Экотехнопарк» в Палкинском районе будет завершена до 30 ноября. Об этом рассказал представитель подрядчика во время контрольного выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на строящийся объект по переработке ТКО «Экотехнопарк» 27 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Закупка оборудования полностью у нас согласована. На текущий момент согласовали перечни оборудования Husmann и заказана полностью автоматизированная сортировочная лента. На текущий момент решаем вопрос с казначейством о проведении авансового платежа. Но поставщик запустил технологию в производство. По срокам у него получается начало поставки 1 сентября. Они будут расставлять частями, потому что технологическая линия собирается от разрывателей пакетов и дальше собирается уже по всей технологической цепочке. Соответственно, технология эта отработана. Мы с этим подрядчиком построили не один объект. Наша задача обеспечить ему к 1 сентября строительную готовность. Завершение поставки 30 ноября, за исключением двух единиц импортного оборудования, но они не участвуют в технологическом процессе, на две единицы импортного оборудования срок поставки - 15-е число (декабря - ред.)», - рассказал представитель подрядчика.

Напомним, комплексный объект расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте будет создано около 500 новых рабочих мест.

Сейчас идет разработка траншей, выполняется монтаж металлоконструкций.