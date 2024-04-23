Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ответы на все вопросы
топ заведений для выпускников
топ-5 рецептов пасхи
Изысканный чай в «Лавке купца»
ENERGY кешбэк-игра
Онлайн-викторина про Псковскую область
ФКГС поселок Панино
взгляд в будущее ИТ в образовании
Кабельный потенциал
Господин Рейтингомер
тендер от ПЭМЗ
Проезд дешевле
«Метражи» Кадастровые работы
места для выпускного
Матросовы не узнанные нами...
зарплата за работу на выходных
 
 
 
ещё ЖКХ 23.04.2024 12:455 Региональный парламент рекомендовал сменить оператора по обращению с ТКО в Псковской области  27.04.2024 19:550 Систему водоснабжения заменили в многоквартирном доме на улице Карбышева в Пскове 27.04.2024 15:461 Михаил Ведерников: Окажем всю необходимую поддержку строительству экотехнопарка 27.04.2024 15:140 Оборудование для строительства корпуса сортировки ТКО в Палкинском районе поставят до конца осени  27.04.2024 11:120 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 27.04.2024 10:240 Отопительный сезон в Великих Луках планируют завершить 2 мая
 
 
 
Самое популярное 21.04.2024 13:342 Два беспилотника сбили над Псковской областью ночью 25.04.2024 14:310 С семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 25.04.2024 16:300 В Пскове найдена погибшей 39-летняя женщина 22.04.2024 11:540 Мужчина умер около детской поликлиники в Пскове 27.04.2024 10:003 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Оборудование для строительства корпуса сортировки ТКО в Палкинском районе поставят до конца осени 

27.04.2024 15:14|ПсковКомментариев: 0

Поставка основной части оборудования для строительства корпуса сортировки комплекса обработки ТКО «Экотехнопарк» в Палкинском районе будет завершена до 30 ноября. Об этом рассказал представитель подрядчика во время контрольного выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на строящийся объект по переработке ТКО «Экотехнопарк» 27 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Закупка оборудования полностью у нас согласована. На текущий момент согласовали перечни оборудования Husmann и заказана полностью автоматизированная сортировочная лента. На текущий момент решаем вопрос с казначейством о проведении авансового платежа. Но поставщик запустил технологию в производство. По срокам у него получается начало поставки 1 сентября. Они будут расставлять частями, потому что технологическая линия собирается от разрывателей пакетов и дальше собирается уже по всей технологической цепочке. Соответственно, технология эта отработана. Мы с этим подрядчиком построили не один объект. Наша задача обеспечить ему к 1 сентября строительную готовность. Завершение поставки 30 ноября, за исключением двух единиц импортного оборудования, но они не участвуют в технологическом процессе, на две единицы импортного оборудования срок поставки - 15-е число (декабря - ред.)», - рассказал представитель подрядчика. 

Напомним, комплексный объект расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте будет создано около 500 новых рабочих мест.

Сейчас идет разработка траншей, выполняется монтаж металлоконструкций.

Теги: #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где будете отдыхать на майских праздниках?
В опросе приняло участие 241 человек
27.04.2024, 22:000 Итоги работы за первый квартал 2024 года подвели в псковском УФСИН 27.04.2024, 21:520 Лучших учителей истории и обществознания Псковской области наградили благодарностями 27.04.2024, 21:401 Выдача ипотеки на новостройки в РФ выросла на 60% в марте 27.04.2024, 21:322 Вице-губернатор Псковской области Александр Серавин оставил свой пост
27.04.2024, 21:230 Ребенок госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великолукском районе 27.04.2024, 21:200 Финал регионального этапа игры «Зарница 2.0» в Великих Луках соберет более 35 команд 27.04.2024, 21:000 «Культурные выходные» провел колледж искусств в Пыталово 27.04.2024, 20:570 Мать троих детей просила в долг у знакомых и была избита мужем
27.04.2024, 20:461 Около 50 мешков мусора собрали общественники в ходе партийного субботника в Пскове 27.04.2024, 20:400 Ежегодная конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны» пройдет в Пскове 27.04.2024, 20:370 Пскович может лишиться свободы на четыре года за похищение велосипеда 27.04.2024, 20:360 Будущих кандидатов на службу судебных приставов по Псковской области научили собирать автоматы
27.04.2024, 20:200 В пенсионной системе накоплено свыше 7,5 трлн рублей — Центробанк  27.04.2024, 20:010 АО «Транснефть-Верхняя Волга» отмечено наградой за содействие развитию регионов России 27.04.2024, 20:000 Стартовал пятый сезон конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей 27.04.2024, 19:550 Систему водоснабжения заменили в многоквартирном доме на улице Карбышева в Пскове
27.04.2024, 19:401 «Правильное кино» покажут в краеведческом музее города Великие Луки 27.04.2024, 19:240 Житель Псковской области задолжал более 700 тысяч по алиментам и лишился автомобиля 27.04.2024, 19:200 Собака из Эстонии не прошла ветеринарный контроль на границе РФ в Псковской области 27.04.2024, 19:150 Великолукский автоинспектор спас женщину с приступом эпилепсии в свой день рождения
27.04.2024, 19:000 Использовать маткапитал на жилье предлагают разрешить сразу после рождения ребенка 27.04.2024, 18:500 Дни Псковской области в Совете Федерации пройдут с 20 по 22 мая 27.04.2024, 18:450 Сотрудники администрации провели субботник на острове Дятлинка в Великих Луках 27.04.2024, 18:370 Краеведческий фестиваль состоялся в Красногородской коррекционной школе-интернате
27.04.2024, 18:300 Россиянам рассказали о правилах начисления доплат за работу в праздники 27.04.2024, 18:250 Около двух тысяч человек приняли участие в субботниках в Псковской области 27.04.2024, 18:150 Перекрытие проезда на Завеличье из-за ремонта канализации продлили до 16 мая 27.04.2024, 18:011 Культурные памятники из фонда музея можно найти в спектакле «Псков – город-воин»
27.04.2024, 17:530 64 участника собрал в Пскове турнир по боксу памяти Алексея Ильина 27.04.2024, 17:370 На границе в Псковской области за неделю изъяли более 22 тысяч пачек нелегальных сигарет 27.04.2024, 17:270 В Госдуму внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов 27.04.2024, 17:160 Не запускать воздушных змеев вблизи ЛЭП призвали псковичей 
27.04.2024, 17:062 Мотоциклист сбил ребенка на самокате на улице Леона Поземского в Пскове 27.04.2024, 16:520 Мужчину будут судить в Гдове за случайное убийство рыбака на Чудском озере 27.04.2024, 16:490 Своим примером депутаты призвали жителей области присоединиться к всероссийскому субботнику 27.04.2024, 16:380 Псковичка избила соседку по коммуналке из-за духов с цветочным ароматом
27.04.2024, 16:250 «Главного по добру» выберут в Пскове 27.04.2024, 16:200 Систему подготовки медработников усовершенствуют в России 27.04.2024, 16:040 Пскович приобрел почти два грамма наркотиков и получил условный срок 27.04.2024, 15:550 «Пастырь»: о Страстной седмице
27.04.2024, 15:461 Михаил Ведерников: Окажем всю необходимую поддержку строительству экотехнопарка 27.04.2024, 15:370 Псковские курсанты высадили деревья на территории университета 27.04.2024, 15:270 Стала известна программа XIII Молодёжного пасхального фестиваля в Пскове 27.04.2024, 15:170 Минцифры предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для получения сим-карт
27.04.2024, 15:140 Оборудование для строительства корпуса сортировки ТКО в Палкинском районе поставят до конца осени  27.04.2024, 14:580 Подозреваемого в угоне УАЗа задержали в Новосокольническом районе 27.04.2024, 14:500 Новые нацпроекты в России должны утвердить до конца года 27.04.2024, 14:400 «Пруд моего детства»: зачем жители деревни под Изборском спасают старый водоем
27.04.2024, 14:270 От клещей в Пскове обработают 56 общественных территорий 27.04.2024, 14:220 По волнам истории: Круиз от Валаама до Кижи на теплоходе 27.04.2024, 14:130 До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 28 апреля 27.04.2024, 14:090 Почти 30 млн рублей выделено на устройство подъездов к экотехнопарку в Палкинском районе
27.04.2024, 13:521 Нового и. о. главврача представили коллективу Печорской районной больницы 27.04.2024, 13:450 Коллектив «Горводоканала» вышел на сезонный субботник в Пскове 27.04.2024, 13:320 Мошенники получили от псковичей более 4,5 миллиона рублей 27.04.2024, 13:220 Ежегодную выплату ко Дню Победы в Псковской области получили 92 ветерана
27.04.2024, 13:130 «Диктант Победы» написали в 61 стране мира 27.04.2024, 13:013 Популярная радиостанция ENERGY запустила кешбэк-игру 27.04.2024, 12:591 Строительство нового асфальтобетонного завода завершают в Псковской области 27.04.2024, 12:450 Аттестующие иностранцев вузы расторгли договоры с частными партнерами
27.04.2024, 12:360 Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» донастроят под запросы бизнеса 27.04.2024, 12:270 Изысканный чай по выгодной цене: в Пскове открылась оптовая база «Лавка купца» 27.04.2024, 12:220 Дмитрий Белюков: Шестой год подряд мы делаем общее дело по сохранению исторической памяти 27.04.2024, 12:140 Нюансы использования мощных беспроводных зарядок раскрыл эксперт 
27.04.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 апреля 27.04.2024, 11:590 Заслуженных пожарных наградили в Псковской области 27.04.2024, 11:593 Наливайка - ничего Незнайка 27.04.2024, 11:410 Жительницу Стругокрасненского округа наказали за дискредитацию ВС РФ в магазине 
27.04.2024, 11:360 Кандидатуру Игоря Романова рассмотрят на пост руководителя реготделения «Новых людей» 27.04.2024, 11:260 СОБЫТИЕ: Премьера мультимедийного спектакля «Псков - город-воин» 27.04.2024, 11:120 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 27.04.2024, 11:040 В Пскове чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые мужчины – опрос
27.04.2024, 10:490 Четыре человека пострадали в результате ДТП на Завеличье 27.04.2024, 10:400 «Изборские истории» с Александром Донецким: Афиша «Ночи музеев» в Изборске, «архивный» Пушкин и битва с борщевиком   27.04.2024, 10:380 Навигация пассажирских катеров на Талабские острова началась в Псковском районе 27.04.2024, 10:350 Псковича будут судить за кражу ноутбука стоимостью 116 тысяч рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru