ЖКХ

Михаил Ведерников: Окажем всю необходимую поддержку строительству экотехнопарка

Правительство Псковской области окажет всю необходимую поддержку строительству экотехнопарка в Палкинском районе, чтобы исключить отставание от графика, заявил губернатор Михаил Ведерников во время контрольного выезда на строящийся объект по переработке ТКО 27 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор выразил готовность оказать поддержку, чтобы исключить возможность задержки сдачи объекта.

«Чтобы время не терять, если нужно, можно внеочередную сессию областного Собрания созвать», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, комплексный объект расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте будет создано около 500 новых рабочих мест.

Сейчас идет разработка траншей, выполняется монтаж металлоконструкций.