ЖКХ

Жители трехэтажки в Гдове третью неделю остаются без водоснабжения

Жители дома №34 «б» на улице Никитина в Гдове уже третью неделю остаются без водоснабжения. Как пояснил Псковской Ленте Новостей временно исполняющий полномочия главы Гдовского района Александр Авраменко, сети в доме сильно изношены, причину утечки до сих пор устанавливают.

Струя воды в ночное время. Днем воды нет совсем

«В доме нет воды вот уже третью неделю. Жильцы обращались в управляющую компанию, которая обслуживает наш дом, в прокуратуру Гдова, в администрацию района. И все бездействуют, просто игнорируют, никаких мер не принимают. У них-то по закону 30 суток на рассмотрение жалобы, а то, что люди 30 суток будут без воды - все равно», - рассказали ПЛН местные жители.

По словам Александра Авраменко, этот вопрос в администрации поднимается ежедневно. Изначально без воды остались жители пяти домов, в четырех из них проблему удалось решить.

«Сети изношены более чем на 100%, у нас есть заключение 2014 года, поэтому при строительстве школы, когда было отключение воды, они подключались к водопроводу, давление там упало, и потом, когда заново включили воду, все эти изношенные сети дали трещины. Там не в одном доме, в пяти домах воды не было. Все эти три недели производятся восстановительные работы. В остальных домах все восстановили, а в этом доме в связи с тем, что трубы под домом идут транзитные, все три организации не понимают, чья это ответственность», - рассказал о проблеме временно исполняющий полномочия главы Гдовского района.

Фото фильтра, качество воды

Сегодня, 6 мая, в 14.00 по данному вопросу соберут планерку, на которую приглашены представители двух управляющих компаний и водоснабжающей организации Гдова.

«Каждый день поднимаем вопрос. Где-то находят утечку, устраняют, а воды все равно нет. Давление мерили и на входе, и на выходе Причину пока не можем найти. Не понятно, проблема в транзитной трубе или во внутридомовой. Будем разбираться», - добавил Александр Авраменко.

Сроки восстановления водоснабжения пока не определены.

Добавим, в доме №34 «б» на улице Никитина в Гдове три этажа, 27 квартир. Дом построен в 1982 году.