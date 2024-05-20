ЖКХ

Юным псковичам предлагают представить свои идеи благоустройства на конкурс

Псковичи в возрасте от 10 до 30 лет могут представить свои проекты на всероссийском конкурсе детей и молодежи «Юный управдом – созидатель благоприятной среды проживания». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Фото Александра Елисеева

«Вы можете поделиться своими идеями создания благоприятной, комфортной и безопасной среды общественных пространств: парков, скверов. Или рассказать, как можно благоустроить территорию у дома или школы», - пояснили в администрации.

Заявки на заочный этап принимают до 4 ноября по ссылке. Экспертный совет определит лучшие проекты, участники представят их на федеральном очном этапе в Москве.

Все подробности, в том числе критерии оценки работ, доступны здесь.