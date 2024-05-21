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ЖКХ

Двухнедельные отключения горячей воды стартовали в Пскове

21.05.2024 14:56|ПсковКомментариев: 0

Отключения горячей воды в Пскове начались с понедельника, 20 мая. Планируется, что двухнедельные отключения на территории города завершат к 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети». 

Отключения проводят в соответствии с утвержденным сводным годовым планом ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей в Пскове на 2024 год. Ознакомиться с планом отключения горячей воды в областной столице можно на страницах ниже. 

 

Ранее был опубликован график плановых остановок для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования котельных «Тепловые сети» города Великие Луки на летний период 2024 года. 

Теги: #псков #горячая вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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