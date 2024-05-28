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Константин Болотин и исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения обсудили проблемы водоотведения в Псковской области

28.05.2024 17:03|ПсковКомментариев: 0

Директор псковского «Горводоканала» Константин Болотин и исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова обсудили проблемы водоотведения, судебной практики и правового регулирования в сфере отрасли. Рабочая встреча состоялась в Москве во время Дней Псковской области в Совете Федерации. О сути актуальных для «Горводоканала» тем  и новых договоренностей  - читайте в материале. 

 

Участие в корректировке правовой базы сферы водоснабжения

В настоящее время на законодательном уровне установлены штрафные санкции за нарушение продолжительности проведения ремонтных работ на сетях, которая составляет не более 4 часов единовременно. Однако данного времени часто недостаточно для устранения аварийной ситуации. В случае превышения установленного срока предприятие может получить штрафные санкции. «Горводоканал» считает необходимым увеличить допустимую продолжительность ограничения водоснабжения.

Организация экспертной оценки РАВВ по вопросам судебной практики

На рассмотрении арбитражного суда псковской области находятся семь дел по искам предприятия к «ОЭО "Моглино"» о взыскании задолженности за водоотведение за период с мая 2019 по сентябрь 2021 года на общую сумму более 100 млн рублей.

По всем своим доводам в судебном процессе «Горводоканал» получил экспертную оценку и рекомендации РАВВ.

Содействие в решении вопроса установки тарифа на услуги водоотведения ливневых стоков

С мая 2023 года «Говродоканалу» переданы полномочия по содержанию и обслуживанию сетей ливневой системы водоотведения. В соответствии с действующим законодательством в области регулирования тарифов, плата за содержание ливневой канализации должна определяться на основании тарифов, установленных регулирующим органом.

Поскольку для этого вида деятельности тариф необходимо установить впервые, предприятию необходимо подготовить исчерпывающий перечень первичных и обосновывающих документов, в том числе схему ливневой канализации города Пскова. Это вызывает затруднения.

Содействие в решении вопроса установки тарифа на услуги водоотведения ливневых стоков

Предприятие дважды обращалось в органы регулирования - комитет по тарифам псковской области с заявлением об утверждении тарифа и получило отказ из-за отсутствия утвержденной схемы водоотведения поверхностных сточных вод.

При нерешенной проблеме установления тарифа и финансирования работ обязанность по надлежащему обслуживанию ливневой канализации остается за предприятием. Однако источников финансирования на ливневку предприятие не имеет.

Подготовлено муниципальным предприятием города Пскова «Горводоканал»

Теги: #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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