ЖКХ

Подготовка к отопительному сезону стартовала в «Газпром газораспределение Псков»

Акционерное общество «Газпром газораспределение Псков» приступило к подготовке к отопительному осенне-зимнему сезону. Газовики проведут приборное обследование свыше 81 км газопроводов, техническое диагностирование более 27 км сетей и 5 пунктов редуцирования газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Также запланирован текущий ремонт 125 установок катодной защиты и около 150 пунктов редуцирования газа. Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону будут подготовлены к работе 58 единиц специализированного транспорта и техники газораспределительных организаций

Параллельно с подготовкой к отопительному сезону компания реализует программу реконструкции и технического перевооружения газопроводов и газовых объектов. На текущий год запланированы проектные и строительные работы по реконструкции 2 пунктов редуцирования газа.

«Ежегодно подготовке к осенне-зимнему периоду мы уделяем максимум внимания. От этого зависит надежность и безаварийность газоснабжения наших потребителей в холодное время года», - отметил генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.