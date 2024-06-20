ЖКХ

Обвиняемый в безучетном потреблении электроэнергии на 4 млн рублей великолучанин выиграл суд

Жителя Великих Лук судили за безучетное потребление электроэнергии более чем на 4 млн рублей, суд встал на сторону ответчика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском суде.

По акту о безучетном потреблении электроэнергии выявлено нарушение контрольных госповерочных пломб расчетного прибора учета, которыми опломбирован разъемный корпус прибора учета. Данный прибор учета демонтировали и направили для исследования на завод-изготовитель. По результатам проверки установлено, что оттиск пломб не соответствует оттиску государственного поверителя, а также выявлено повреждение голографической наклейки завода, о чем не было указано в акте проверки.

Великолучанин не согласился с заявленными требованиями, ходатайствовал о назначении судебной экспертизы, ссылаясь на то, что повреждения пломб на приборе не допускал, завил о назначении судебной технической экспертизы электросчетчика.

Однако истец - сетевая организация - прибор учета суду не представил, в связи с чем проведение судебной экспертизы стало невозможным.

Суд отказал сетевой организации в удовлетворении иска по причине недоказанности факта нарушений со стороны мужчины, так как из-за утраты истцом прибора учета его доводы не подлежат проверке.