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«Шоколадное озеро»: авария на канализации произошла в псковской деревне Неелово

24.06.2024 13:41|ПсковКомментариев: 0

Авария на канализационной насосной станции произошла в деревне Неелово Псковского района. В субботу, 22 июня, авария локализована. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Об аварии в соцсетях рассказала местная жительница. Она указала на жуткий запах и сообщила, что нечистоты якобы стекают в ручей Камно. «Теперь на территории соседнего предприятия "шоколадное озеро" с соответствующим ароматом на весь район», - посетовала псковичка. 

В администрации факт загрязнения ручья не подтвердили.

«У нас ничего не течет. Авария была на КНС непосредственно, ее локализовали уже в субботу. Это не наши стоки, это старая ветка канализации промышленного предприятия», - объяснил первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

По его словам, дальнейшие действия прорабатывают с собственником предприятия. Вопрос в администрации держат на контроле. 

Теги: #псковский район #канализация
Источник: Псковская Лента Новостей
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