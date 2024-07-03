ЖКХ

Еще один фасад жилого дома отремонтировали в Великих Луках

Еще один фасад жилого дома отремонтировали в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: фонд капитального ремонта Псковской области

Дом расположен по адресу: города Великие Луки, проспект Гагарина, 54. Это здание 1959 года постройки и общей площадью 1 486,50 кв. м, собираемость взносов на капитальный ремонт составляет более 90%. Работы по ремонту фасада указанного дома были завершены в установленный срок подрядной организацией ООО «СтройКом» в соответствии с договором от 17 апреля 2024 года № 24/КР.

На объекте выполнен ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, ремонт балконных плит, также отремонтирован цоколь, откосы и отливы. Установлены новые окна и двери в местах общего пользования, выполнено устройство площадок входов, установлены ограждения, отремонтированы козырьки над входными группами.

Отметим, что по указанному адресу также ведутся работы по капитальному ремонту крыши. На текущую дату процент выполнения работ составляет порядка 35%.