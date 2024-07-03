Фотофакт: Уличные тренажеры появились на Сиреневом бульваре

В сквере на Сиреневом бульваре смонтированы уличные тренажеры, а также появились мачты освещения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото Александра Елисеева.
Благоустройство в сквере проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сквер стал одним из победителей народного голосования.
Вдоль сквера будут размещены зоны для тихого отдыха со скамейками и урнами, бетонными вазонами для цветов. На его территории появятся спортивная и детская площадка с безопасным покрытием. Будет обновлена система освещения. Больные деревья и кустарники будут заменены новыми посадками.