ЖКХ

Фотофакт: Уличные тренажеры появились на Сиреневом бульваре

В сквере на Сиреневом бульваре смонтированы уличные тренажеры, а также появились мачты освещения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото Александра Елисеева.

Благоустройство в сквере проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сквер стал одним из победителей народного голосования.

Вдоль сквера будут размещены зоны для тихого отдыха со скамейками и урнами, бетонными вазонами для цветов. На его территории появятся спортивная и детская площадка с безопасным покрытием. Будет обновлена система освещения. Больные деревья и кустарники будут заменены новыми посадками.