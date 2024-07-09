ЖКХ

Фасад дома на улице Максима Горького капитально ремонтируют в Пскове

В доме №14/6 на улице Максима Горького в Пскове проходит капитальный ремонт фасада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

К работам над преображением четырехэтажного дома 1957 года постройки строители подрядной организации ООО «Строй-профи» приступили в середине июня. Благодаря реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2024 год в скором времени дом порадует жителей обновленным внешним видом.

В настоящее время строительная бригада проводит ремонт фасадов со стороны двора и восстановление цоколя. В ближайшее время специалисты приступят к установке новых дверей и окон в местах общего пользования, также будет выполнено устройство входных групп и ремонт балконных плит.

Капитальный ремонт фасада позволит значительно улучшить внешний облик дома и поможет продлить срок его службы, заметили в фонде.

Собираемость взносов на капитальный ремонт по указанному дому находится на уровне 93%. В 2017 году региональный оператор также выполнил работы по капитальному ремонту систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, а в 2018 году в доме была отремонтирована система электроснабжения.