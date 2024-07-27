ЖКХ

Электросетевую компанию оштрафовали за длительное отсутствие света в Себеже

ПАО «Россети Северо-Запад» в Псковской области оштрафовали за длительное отсутствие электроэнергии в многоквартирном жилом доме в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по региону.

В УФАС поступило обращение товарищества собственников жилья в отношении действий ПАО «Россети Северо-Запад». Согласно обращению, в 2023 году регулярно происходили отключения электроэнергии продолжительностью более 72 часов в год. ПАО «Россети Северо-Запад» не обеспечило оперативного включения резервного источника электропитания. Из-за отсутствия электроэнергии жильцы не имели возможности пользоваться электроприборами длительное время.

В ведомстве подчеркнули, что прекращение подачи электроэнергии жилым домам на срок более 72 часов в год и более 24 часов в сутки незаконно.

Псковское УФАС России признало ПАО «Россети Северо-Запад» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, с назначением штрафа в размере 600 тысяч рублей. Специалисты добавили, что это уже не первый случай в этом году.