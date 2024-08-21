Медаль из серебра, докфильм, Барсик-водопроводчик - «Горводоканал» Пскова отпраздновал 90-летие

В спортивно-развлекательном парке «Простория» 20 августа состоялось торжество, посвященное 90-летию муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Девяносто лет - почти век, огромный отрезок времени, насыщенный уникальными событиями, - сказал, приветствуя коллектив, директор «Горводоканала» Константин Болотин. - Наше предприятие, основанное еще в довоенное время, стремительно развивается, каждый день мы решаем все новые задачи».
Среди достигнутых за последнее время крупных амбициозных целей он назвал строительство подземного водозабора и станции умягчения, отказ от газообразного хлора для обеззараживания воды. Он направил слова благодарности в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы города Пскова Бориса Елкина за помощь в реализации проектов, увеличивающих комфорт жителей города.
Официальная история предприятия началась в 1934 году, когда Горисполком принял решение о создании в Пскове централизованной системы водоснабжения и водоотведения. В ее состав вошли, в том числе, частные сети, построенные до революции местными предпринимателями. Первым из них был Георг Викингейзер, проложивший первые трубы в 1881 году. Сегодня протяженность водопроводной сети Пскова составляет 391 км. Бесперебойную работу предприятия обеспечивает коллектив из более чем 600 сотрудников. Слова «гордость» и «стратегическое предприятие» в этот вечер чаще других звучали со сцены.
Заместитель губернатора Игорь Шатурный от имени главы региона и от себя лично пожелал коллективу успешной работы на благо всего города, отдельно поблагодарив ветеранов водоканала, заложивших фундамент для сегодняшнего развития. Он напомнил, что благодаря работе Михаила Ведерникова с федеральными ведомствами и слаженной работе предприятия с администрацией города, Псков привлекает ресурсы по различным федеральным программам. В частности, регион получил почти миллиард рублей бюджетного кредита, средства будут направлены на то, чтобы закольцевать водопровод и пустить сети в микрорайоны перспективной застройки, в том числе, к участкам для многодетных семей.
«Мы знаем, что вы справитесь с любой поставленной задачей», – выразил уверенность Игорь Шатурный.
Как справились с финансовой турбулентностью: финансовый директор предприятия Анжелика Лясина сообщила, что уже четыре года водоканал не просто работает без убытков, но и приносит бюджету прибыль. Финансовые показатели позволяют улучшать сервис, в частности, уже несколько лет на водоканале работает колл-центр, благодаря которому большинство вопросов по водоснабжению жители города могут решить дистанционно.
Особым гостем праздника стала Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Для того, чтобы оказаться в Пскове, она четыре часа ждала в московском аэропорту разрешения на вылет.
«Стремление попасть на ваш праздник оказалось выше капризов погоды, - отметила она. - Хочу сказать вам большое спасибо за вашу работу. Считаю, что труд водопроводчиков недооценён».
Свою оценку она вложила в медаль из серебра, которую вручила Константину Болотину и пожелала сотрудникам «Горводоканала» зарплат, выплаченных как минимум серебром.
Поднявшийся вслед за ней на сцену заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков зачитал приветственный адрес от спикера регионального парламента Александра Котова.
«Доступ к чистой питьевой воде - социальное благо, значение которого трудно переоценить. Коллектив водоканала несёт огромную ответственность за благополучие жителей города», - было сказано в поздравлении.
Заслуженные награды получали те, чей труд, мастерство и преданность делу, точность и ответственный подход к работе играют ключевую роль в поддержании бесперебойной работы предприятия. Об этом говорил заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский, вручая награды от города.
Вручение перемежалось музыкальными номерами, для сотрудников «Горводоканала» выступили заслуженный артист России Александр Либ, заслуженная артистка России Наталья Александрова, ансамбль «Сказ» под руководством Константина Абабкова.
Творческий подарок подготовило и предприятие. На большом экране был продемонстрирован профессиональный документальный фильм, отразивший производственные достижения и работу каждого подразделения, стоящие перед сотрудниками новые вызовы.
Заместитель председателя областного комитета по ЖКХ Татьяна Яковлева назвала праздник семейным. Не только потому, что санитарное благополучие всех псковских семей зависит от стабильной и надежной работы водоканала. Но и потому, что несколько семейных династий вместе с предприятием переживают его проблемы и радуются успехом. Одна из таких династий - Титовы - в этот вечер поднялась на сцену. Трудовой стаж на пятерых - 90 лет, ровно столько, сколько исполнилось предприятию. В их копилке награды профессиональные, а также от города и области.
Константин Болотин вручил главе династии Владимиру Титову, посвятившему предприятию 29 лет, награду за значительный вклад в формирование трудовых традиций, сохранение семейных ценностей и преемственности поколений.
Также из рук директора награду за значительный вклад в развитие предприятия и высокое мастерство получил Михаил Зюков. Со сцены его назвали выдающимся сотрудником, а коллеги встретили появление Михаила Петровича овациями. Он 43 года отработал на водоканале, пройдя путь от слесаря аварийно-восстановительных работ до исполняющего обязанности директора.
Вручая благодарности, председатель комитета по региональному контролю и надзору Андрей Кириленок назвал всех сотрудников людьми, которым небезразличны успехи предприятия, а потому каждый на своем месте хорошо делает свою работу. Вышедший вслед за ним депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин возглавляющий в городском парламенте комитет по ЖКХ и благоустройству, добавил, что каждый пскович может полагаться на людей, знающих свое дело.
Любимым предприятием назвал «Горводоканал» Игорь Иванов, председатель областного Совета профсоюзов.
Сотрудники водоканала не только сами получали награды, но и сделали подарок городу.
«Нельзя разделить город и водоканал, - подчеркнул Константин Болотин. - Это не только наш юбилей, это праздник города. Псков быстро развивается в туристическом плане. Недавно на улицах появились Барсики, горожане и туристы полюбили этот образ. Хотим подарить Пскову ещё одного. Надеемся администрация найдёт место, установит и будет к нему относиться, как к остальным».
Замглавы администрации города Виталий Сухинский, принимая сертификат на нового Барсика, пообещал оберегать скульптуру.
И, как сказал Константин Болотин, итоги подводить пока рано — время строить новые планы.