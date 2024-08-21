ЖКХ

Медаль из серебра, докфильм, Барсик-водопроводчик - «Горводоканал» Пскова отпраздновал 90-летие

В спортивно-развлекательном парке «Простория» 20 августа состоялось торжество, посвященное 90-летию муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Девяносто лет - почти век, огромный отрезок времени, насыщенный уникальными событиями, - сказал, приветствуя коллектив, директор «Горводоканала» Константин Болотин. - Наше предприятие, основанное еще в довоенное время, стремительно развивается, каждый день мы решаем все новые задачи».

Среди достигнутых за последнее время крупных амбициозных целей он назвал строительство подземного водозабора и станции умягчения, отказ от газообразного хлора для обеззараживания воды. Он направил слова благодарности в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы города Пскова Бориса Елкина за помощь в реализации проектов, увеличивающих комфорт жителей города.

Официальная история предприятия началась в 1934 году, когда Горисполком принял решение о создании в Пскове централизованной системы водоснабжения и водоотведения. В ее состав вошли, в том числе, частные сети, построенные до революции местными предпринимателями. Первым из них был Георг Викингейзер, проложивший первые трубы в 1881 году. Сегодня протяженность водопроводной сети Пскова составляет 391 км. Бесперебойную работу предприятия обеспечивает коллектив из более чем 600 сотрудников. Слова «гордость» и «стратегическое предприятие» в этот вечер чаще других звучали со сцены.

Заместитель губернатора Игорь Шатурный от имени главы региона и от себя лично пожелал коллективу успешной работы на благо всего города, отдельно поблагодарив ветеранов водоканала, заложивших фундамент для сегодняшнего развития. Он напомнил, что благодаря работе Михаила Ведерникова с федеральными ведомствами и слаженной работе предприятия с администрацией города, Псков привлекает ресурсы по различным федеральным программам. В частности, регион получил почти миллиард рублей бюджетного кредита, средства будут направлены на то, чтобы закольцевать водопровод и пустить сети в микрорайоны перспективной застройки, в том числе, к участкам для многодетных семей.

«Мы знаем, что вы справитесь с любой поставленной задачей», – выразил уверенность Игорь Шатурный.

Как справились с финансовой турбулентностью: финансовый директор предприятия Анжелика Лясина сообщила, что уже четыре года водоканал не просто работает без убытков, но и приносит бюджету прибыль. Финансовые показатели позволяют улучшать сервис, в частности, уже несколько лет на водоканале работает колл-центр, благодаря которому большинство вопросов по водоснабжению жители города могут решить дистанционно.

Благодарственные письма правительства Псковской области получили:

Анжелика Лясина, финансовый директор,

Марина Кудряшова, начальник службы по финансовому и материально-техническому обеспечению,

Надежда Хохлова, лаборант химического анализа цеха №1,

Сергей Николаев, слесарь аварийно-восстановительных работ цеха №4.

Особым гостем праздника стала Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Для того, чтобы оказаться в Пскове, она четыре часа ждала в московском аэропорту разрешения на вылет.

«Стремление попасть на ваш праздник оказалось выше капризов погоды, - отметила она. - Хочу сказать вам большое спасибо за вашу работу. Считаю, что труд водопроводчиков недооценён».

Свою оценку она вложила в медаль из серебра, которую вручила Константину Болотину и пожелала сотрудникам «Горводоканала» зарплат, выплаченных как минимум серебром.

Поднявшийся вслед за ней на сцену заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков зачитал приветственный адрес от спикера регионального парламента Александра Котова.

«Доступ к чистой питьевой воде - социальное благо, значение которого трудно переоценить. Коллектив водоканала несёт огромную ответственность за благополучие жителей города», - было сказано в поздравлении.

Почетные грамоты Псковского областного Собрания депутатов получили:

Юрий Гаврилова, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха №1,

Вадим Бестаев, слесарь аварийно-восстановительных работ цеха №4,

Юрий Кузьмин, слесарь-ремонтник цеха №8.

Благодарности:

Нина Петрова, бухгалтер,

Аркадий Михайлов, слесарь аварийно-восстановительных работ цеха №4.

Заслуженные награды получали те, чей труд, мастерство и преданность делу, точность и ответственный подход к работе играют ключевую роль в поддержании бесперебойной работы предприятия. Об этом говорил заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский, вручая награды от города.

Почетные грамоты администрации города Пскова получили:

Лариса Синицына, ведущий инженер-программист отдела информационных технологий,

Ксения Ковалевская, начальник службы работы с абонентами,

Александр Алексеев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха №2.

Благодарственные письма:

Олег Панкевич, заместитель директора по производству,

Владимир Шило, водитель автомобиля цеха №9,

Галина Дроздова, начальник службы по правовому и кадровому обеспечению,

Ирина Павлова, машинист насосных установок цеха №1,

Евгений Важов, начальник отдела информационных технологий,

Александр Богачев, машинист насосных установок цеха №2,

Сергей Холмов, начальник ремонтно-механической службы,

Максим Егоров, слесарь аварийно-восстановительных работ цеха №4.

Мария Малышева, бухгалтер службы работы с абонентами,

Наталья Срыкова, оператор на решетке цеха №8,

Алексей Васильев, электрогазосварщик ремонтно-строительной службы.

Вручение перемежалось музыкальными номерами, для сотрудников «Горводоканала» выступили заслуженный артист России Александр Либ, заслуженная артистка России Наталья Александрова, ансамбль «Сказ» под руководством Константина Абабкова.

Творческий подарок подготовило и предприятие. На большом экране был продемонстрирован профессиональный документальный фильм, отразивший производственные достижения и работу каждого подразделения, стоящие перед сотрудниками новые вызовы.

Почетные грамоты областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области получили:

Юрий Крапчатов, тракторист цеха №2,

Павел Кустов, начальник смены цеха №4,

Татьяна Данилова, машинист насосных установок цеха №8.

Заместитель председателя областного комитета по ЖКХ Татьяна Яковлева назвала праздник семейным. Не только потому, что санитарное благополучие всех псковских семей зависит от стабильной и надежной работы водоканала. Но и потому, что несколько семейных династий вместе с предприятием переживают его проблемы и радуются успехом. Одна из таких династий - Титовы - в этот вечер поднялась на сцену. Трудовой стаж на пятерых - 90 лет, ровно столько, сколько исполнилось предприятию. В их копилке награды профессиональные, а также от города и области.

Константин Болотин вручил главе династии Владимиру Титову, посвятившему предприятию 29 лет, награду за значительный вклад в формирование трудовых традиций, сохранение семейных ценностей и преемственности поколений.

Награды от предприятия за многолетнюю добросовестную трудовую деятельность и верность профессии:

Александр Александров, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

Владимир Куранов, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

Валерий Бровиков, слесарь аварийно-восстановительных работ,

Вера Иванова, оператор на решетке,

Виктор Петров, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

Алевтина Меньшова, машинист насосных установок,

Сергей Матвеев, водитель автомобиля,

Геннадий Михайлов, начальник смены.

Также из рук директора награду за значительный вклад в развитие предприятия и высокое мастерство получил Михаил Зюков. Со сцены его назвали выдающимся сотрудником, а коллеги встретили появление Михаила Петровича овациями. Он 43 года отработал на водоканале, пройдя путь от слесаря аварийно-восстановительных работ до исполняющего обязанности директора.

Благодарственные письма областного комитета по региональному контролю и надзору получили:

Светлана Яницкая, главный бухгалтер,

Иван Виноградов, инженер по строительному контролю производственно-технического отдела

Татьяна Скрипникова, оператор контактного центра службы работы с абонентами.

Вручая благодарности, председатель комитета по региональному контролю и надзору Андрей Кириленок назвал всех сотрудников людьми, которым небезразличны успехи предприятия, а потому каждый на своем месте хорошо делает свою работу. Вышедший вслед за ним депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин возглавляющий в городском парламенте комитет по ЖКХ и благоустройству, добавил, что каждый пскович может полагаться на людей, знающих свое дело.

Благодарственные письма Псковской городской Думы получили:

Ирина Ершова, начальник центральной лаборатории,

Вадим Петров, машинист компрессорных установок цеха №2,

Дмитрий Иванов, начальник ремонтно-строительной службы,

Александр Андреев, инженер-энергетик цеха №4,

Светлана Овчинникова, секретарь-администратор отдела организационной работы,

Галина Дралина, машинист насосных установок цеха №8.

Любимым предприятием назвал «Горводоканал» Игорь Иванов, председатель областного Совета профсоюзов.

Почетную грамоту Псковского областного совета профессиональных союзов получил:

Владимир Бойков, машиниста экскаватора цеха №9.

Благодарности:

Максим Аксенов, начальник цеха №1,

Александр Борисенко, мастер смены цеха №8,

Александр Иванов, водитель автомобиля цеха №9.

Сертификаты:

Наталья Каминская, специалист по учету цеха №4,

Ольга Сурикова, бухгалтер службы работы с абонентами.

Сотрудники водоканала не только сами получали награды, но и сделали подарок городу.

«Нельзя разделить город и водоканал, - подчеркнул Константин Болотин. - Это не только наш юбилей, это праздник города. Псков быстро развивается в туристическом плане. Недавно на улицах появились Барсики, горожане и туристы полюбили этот образ. Хотим подарить Пскову ещё одного. Надеемся администрация найдёт место, установит и будет к нему относиться, как к остальным».

Замглавы администрации города Виталий Сухинский, принимая сертификат на нового Барсика, пообещал оберегать скульптуру.

И, как сказал Константин Болотин, итоги подводить пока рано — время строить новые планы.