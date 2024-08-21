ЖКХ

Администрацию Порховского района обязали обустроить площадку для ТКО в деревне Крюково

Администрацию Порховского района обязали оборудовать контейнерную площадку в деревне Крюково. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проведенной проверки по обращению жителей деревни Крюково установлено, что в соответствии с реестром мест накопления ТКО в деревне должна располагаться контейнерная площадка для сбора и хранения ТКО, однако установлено, что указанная площадка не оборудована.

Суд с учетом всех обстоятельств дела обязал администрацию Порховского района оборудовать контейнерную площадку подъездным путем, твердым асфальтовым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждением.