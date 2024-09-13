ЖКХ

В псковском «Горводоканале» напомнили о новых нормах взыскания долгов за ЖКУ

С 1 сентября 2024 года вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ), которые усложняют процесс получения судебных приказов для взыскателей. По старым нормам судебный приказ выносился без участия должника. Теперь же при обращении в суд за взысканием долгов ресурсоснабжающей организации необходимо направлять копию заявления о вынесении судебного приказа неплательщику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Новые нормы и сложности, с которыми столкнутся и поставщики ресурсов, и должники, прокомментировала финансовый директор псковского муниципального предприятия «Горводоканал» Анжелика Лясина.

«Для "Горводоканала", и в целом для предприятия ЖКХ, выполнить новое обязательство непросто. Во многих случаях у нас нет сведений о ФИО должников, которые необходимы при направлении заказных писем, также письма должны направляться по адресу регистрации должника, а многие живут не по прописке. В последнем случае новая норма может сработать и против самого неплательщика, когда, не получив вовремя копию заявления, человек не будет иметь шанса подать возражения. На это у должника по закону всего 10 дней. Если говорить о лицах, о которых у нас есть полные сведения, то работа по взысканию не прекращается ни на день. В августе мы уже направили 932 заявления о выдаче судебных приказов на взыскание задолженностей за водоснабжение и водоотведение», - рассказала Анжелика Лясина.

К решению проблемы сейчас подключилась Российская Ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ). Исполнение новых норм обсуждалось с профильными федеральными министерствами. Государственная Дума поддержала предложение приостановить действие нормы на один год. Однако внесение соответствующего законопроекта возможно только после его согласования с Верховным Судом РФ.

Сейчас начат сбор судебной практики предприятий водохозяйственной сферы в регионах. Ассоциация готова сформировать и направить запрос в Верховный Суд.

Неплательщикам также стоит обратить внимание еще на одно нововведение. В сентябре в силу вступили налоговые изменения в федеральный закон №259-ФЗ.

«Размер госпошлины при подаче заявления о вынесении судебных приказов значительно вырос. Если при старом подходе при задолженности перед предприятием, например, в 20 тысяч рублей, мы платили госпошлину в 200 рублей, то теперь это будет 2 тысячи рублей, то есть больше в 10 раз. Затем, если решение суда вынесено в нашу пользу, после вступления в силу судебного постановления должник возмещает и долг, и пошлину. Даже если вы задолжали небольшую сумму, ниже минимального размера заплатить пошлину нельзя, то есть 2 тысячи рублей – это минимум. Для должников среди юридических лиц минимальный размер госпошлины вырастет с 2 до 10 тысяч рублей», - пояснила Анжелика Лясина.

Псковичам стоит внимательнее следить за своей почтой, проверять и вовремя оплачивать приходящие счета, чтобы вынужденно не заплатить дважды, заметили на предприятии.