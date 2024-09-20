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ЖКХ

«Управляйка» в Пскове выплатила почти 700 тысяч рублей за упавшую на Mitsubisi глыбу снега

25.09.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Управляющая компания в Пскове не выполнила свои обязанности по уборке снега и наледи и лишилась почти 700 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области. «Управляйка»

Фото из материалов дела №А52-2293/2024

23 декабря 2022 года на транспортное средство Mitsubisi Pajero Sport с крыши дома №15 по Октябрьскому проспекту в городе Пскове упала снежная (ледяная) глыба, которая причинила автомобилю множественные повреждения: полное замятие крыши с повреждением лакокрасочного покрытия, трещина на переднем бампере, вмятина на переднем бампере, разбито заднее стекло с левой стороны, вмятина на задней левой двери, множественные сколы на кузове, с повреждением ЛКП, внутри салона повреждена обшивка потолка, на лобовом стекле скол около, на капоте имеется вмятина. 

Данный случай признали страховым.

Акционерное общество «Группа страховых компаний "Югория"», выплатив владельцу автомобиля страховое возмещение, обратилось в суд с иском о взыскании 671 725 рублей ущерба в счет возмещения убытков. 

Согласно материалам дела, на момент наступления страхового случая многоквартирный жилой дом №15 находился под управлением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация "Микрорайон №5"».

24 сентября Арбитражный суд Псковской области взыскал с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация "Микрорайон №5"» в пользу акционерного общества «Группа страховых компаний "Югория"» 671 725 рублей ущерба.

В мотивировочной части решения суд указал, что в зимнее время управляющая организация должна своевременно осуществлять регулярную очистку кровли дома от снега и наледи. При надлежащем выполнении работ по управлению общим имуществом жилого дома сход снега с крыши не должен был произойти. 

Теги: #управляющие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
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