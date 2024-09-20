ЖКХ

С неплатящих взносы на капремонт псковичей с начала года взыскали 45 млн рублей

За 9 месяцев 2024 года с псковичей, которые не оплачивают взносы на капитальный ремонт, взыскали 45 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, замена лифтового оборудования - финансируются за счет взносов на капитальный ремонт. Оплата таких взносов осуществляется ежемесячно собственниками квартир и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, согласно статье 169 ЖК РФ. Оплачивать взносы необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

В случае несвоевременного внесения платы по взносам на капитальный ремонт собственникам помещений начисляется пеня, согласно части 14.1 статьи 155 ЖК РФ. В дальнейшем в отношении должника могут быть применены все допустимые действующим законодательством меры ответственности, направленные на взыскание образовавшейся задолженности, в том числе:

направление досудебных претензий (задолженность можно оплатить в добровольном порядке, без применения мер принудительного взыскания);

обращение в суд с требованием о взыскании задолженности и пени (собственник помещения обязан погасить долги по взносам на капремонт в соответствии с судебным приказом);

обращение в службу судебных приставов в целях принудительного взыскания задолженности (задолженность автоматически списывается со счета собственника помещения, открытого в банке. Кроме того, судебные приставы могут наложить арест на счета и на имущество собственника, также должнику могут ограничить выезд за пределы территории РФ).

За 9 месяцев 2024 года региональным оператором было направлено в суд порядка 2200 исков, взыскано 45 млн рублей. Отметим, что взносы и пени, оплаченные собственниками или взысканные в судебном порядке, являются целевыми и используются только на проведение работ (услуг) по капитальному ремонту.

Компенсация по оплате взносов на капитальный ремонт не предоставляется гражданам при наличии у них подтвержденной в судебном порядке задолженности.

Региональный оператор призывает жителей Псковской области своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт во избежание последствий взыскания задолженности в принудительном порядке с возмещением понесенных судебных издержек. Напомним, что с 9 сентября 2024 года размер госпошлины на подачу искового заявления увеличился в 10 раз, согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс РФ.