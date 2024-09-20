Плановое отключение электроэнергии ждет жителей некоторых деревень Печорского округа

Около 40% псковских школьников имеют проблемы с ожирением

ДТП затрудняет движение на кольцевом перекрестке улиц Поземского и Труда в Пскове

В 65% косметики в РФ есть опасные для здоровья вещества, заявили в потребительском союзе

Peugeot вылетел с дороги и пробил ограждение на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове