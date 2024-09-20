Плановое отключение электроэнергии ждет жителей некоторых деревень Печорского округа. об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации округа.
На следующей неделе будет проводится плановое отключение электроэнергии в следующих населённых пунктах:
- деревни Бор Бельково, Бабино Бакис-Мельница Полностью с 30 сентября по 4 октября с 9:00 до 18:00;
- Печоры, улицы Советская (частично), Свободы (частично) 30 сентября, 1 октября с 9:00 до 17:00;
- деревни Гнилкино, Тростино, Мокшино, Пискони, Копаницы, Коломно, Вертушкино, Захново, Бобково, Манчихино. Полностью 3 октября, 4 октября с 10:00 до 17:00;
- деревни Мотовилово, Мотылино, Дубровка полностью 2 октября с 9:00 до 17:00;
- деревня Митковицы полностью 1 октября с 9:00 до 17:00;
- деревни Заболотье, Кошара, Саурово, Лезги Полностью 1 октября с 9:00 до 17:00;
- деревния Кривск, СДТ Лесное-3 полностью 30 сентября с 9:00 до 17:00.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.
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