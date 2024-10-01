ЖКХ

Власти Псковской и Новгородской областей обсудили сотрудничество в сфере ЖКХ и строительства

С рабочим визитом делегация Псковской области во главе с заместителем губернатора Игорем Шатурным посетила Новгородский регион во вторник, 1 октября. По итогам визита власти Псковской и Новгородской областей договорились о развитии эффективного сотрудничества и деловых отношений между регионами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В составе делегации Псковской области были: председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андрей Кириленок, председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко, врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева.

В рамках визита в Великом Новгороде состоялась встреча Игоря Шатурного с первым заместителем губернатора Новгородской области Александром Дроновым, на которой были рассмотрены вопросы в сфере государственного регулирования тарифов, государственного строительного надзора, развития топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и строительства. В обсуждении приняли участие руководители профильных исполнительных органов двух соседствующих субъектов РФ.