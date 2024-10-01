ЖКХ

Отопительный сезон начался на объектах Минобороны в Псковской области

Отопительный период 2024-2025 годов стартовал на объектах Минобороны России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Ленинградскому военному округу.

Отопление появилось в плановом режиме и без аварийных ситуаций в военных городках, находящихся в оперативном управлении жилищно-коммунальной службы №1 (город Псков) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Ленинградскому военному округу.

Согласно плану подготовки к отопительному периоду все объекты успешно прошли тестирование внутренних систем теплоснабжения. Также на всех теплогенерирующих объектах сформировали необходимый запас котельного топлива.

Для оперативного принятия решений при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций на круглосуточном дежурстве находится контрольно-диспетчерская служба и аварийно-ремонтные бригады жилищно-коммунальной службы №1. Служба будет способствовать ликвидации возможных сбоев и повреждений инженерных сетей, обеспечению пожарной электробезопасности, а также мониторингу работы объектов теплоснабжения и водоснабжения.