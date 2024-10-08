ЖКХ

«Кузница»: Отопительный сезон стартовал без проблем? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 8 октября. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Отопительный сезон в этом году в Пскове, как собственно и в большинстве муниципалитетов, стартовал 1 октября. Удалось ли «опоздунам» наверстать отставание? Все ли готово в городском хозяйстве к предстоящему зимнему сезону? Как вели себя подрядчики, которых привлекали к подготовке Пскова к зимнему периоду? Известно, что в следующем году вырастут тарифы на многие услуги – сколько будет стоить тепло в Пскове?

Эти и многие другие вопросы рассмотрели сегодня в программе «Кузница». Наш сегодняшний эксперт – директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.