ЖКХ

Теплотрассу продолжают ремонтировать в дновском микрорайоне Черемушки

Отопление в микрорайоне Черемушки в городе Дно пока не дали из-за ремонта теплотрассы. В настоящее время вторая партия труб для ремонта теплотрассы поступила на объект, сообщил в своем Telegram-канале глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин.

Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина

«Только что в район поступила вторая партия труб для ремонта теплотрассы в Черёмушках. Работы по укладке начнутся завтра с самого утра», - написал глава округа.

Также он отметил, что последняя партия труб прибудет в Дно в субботу утром. Работы будут продолжатся и в выходные дни.