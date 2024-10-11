ЖКХ

В Пушкинских Горах началось строительство газопровода

Начались работы по строительству внутрипоселкового газопровода протяженностью 11,1 километра в рабочем поселке Пушкинские Горы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Фотографии: директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющий организацией АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов «ВКонтакте»

Новые сети обеспечат возможность подключения к природному газу 2 839 индивидуальных домовладений и блочно-модульной котельной. Подключиться к сетевому газу сможет Ансамбль Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря.

К настоящему времени для газификации поселка в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годах построен межпоселковый газопровод протяженностью 8,1 километра. Также продолжается строительство газораспределительной станции «Пушкинские Горы» и газопровода-отвода протяженностью 19,2 километра, которые станут источником газоснабжения поселка.