ЖКХ

За переустройство ЛЭП вдоль Северного обхода Пскова предлагают почти 30 млн рублей

Компания «Россети Северо-Запад» заказала переустройство линии электропередачи вдоль Северного обхода (2-го пускового комплекса) Пскова стоимостью 28 млн 142 тысячи 520 рублей, данная информация опубликована на сайте госзакупок.

Фото: Петр Афанасьев / «Жесть по-псковски»

ЛЭП необходимо переоборудовать на автомобильной дороге, соединяющей дорогу Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье и автомобильную дорогу А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) и с мостом через реку Великая в Псковской области.

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Напомним, в апреле 2023 года заключен контракт с ООО «ЕТС» на строительство 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова. Общая протяженность объекта — 8,736 км. Самая сложная часть объекта - мост через реку Великая протяженностью 404 метра на шести опорах. Срок окончания контракта - 2027 год.

Строительство ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».