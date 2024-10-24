ЖКХ

Отставание от графика строительства кольцевого магистрального водовода в Пскове составило более 100 дней

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда проконтролировал ход строительства кольцевого магистрального водовода в Пскове.

Проект выполняется в рамках инфраструктурного бюджетного кредита объёмом почти 1 млрд рублей. Работы проводят от улицы Леона Поземского до улицы Байкова через деревню Родину.

Врио директора управления капитального строительства Игорь Еликов доложил, что проложено 8 км водопровода из запланированных 18 км. На участках, где располагаются грунты особой сложности, специалисты проводят шурфление. Отставание от графика составляет более 100 дней.

«На данный момент есть отставание от графика, но подрядчик будет увеличивать число рабочих и использовать технику повышенной мощности. Строительство будет на особом контроле. Этот проект позволит обеспечить водоснабжением нескольких кварталов жилых застроек микрорайона Борисовичи и земельные участки, предназначенные, в том числе и для многодетных семей», – сказал губернатор.