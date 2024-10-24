ЖКХ

В России появился новый вид мошенничества с ЖКХ

Мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб и требуют оплаты несуществующих долгов за услуги ЖКХ. Об этом 27 октября рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.

В последние дни мошенники используют новый вид обмана жителей Подмосковья. Они связываются с гражданами по телефону, СМС или через мессенджеры и выдают себя за сотрудников коммунальных служб. Злоумышленники требуют оплатить несуществующие долги и оказывают моральное давление, пишет РИА Новости.

«Мошенники могут использовать различные методы давления, чтобы заставить вас действовать быстро, но не стоит поддаваться на их уловки. Лучше всего перепроверить информацию самостоятельно», — рассказал депутат.

Он подчеркнул, что настоящие сотрудники ЖКХ никогда не будут запрашивать личные данные или требовать срочной оплаты по телефону. Поэтому важно сразу проверять номера телефонов, с которых поступают звонки, и в случае подозрений обращаться в правоохранительные органы.

Чаплин также призвал не реагировать на угрозы и манипуляции злоумышленников, сохранять все уведомления от коммунальных служб и следить за обновлениями информации от управляющих компаний на официальных сайтах.