ЖКХ

Вопрос сбоя графиков вывоза отходов обсудили в Пскове

Рабочее совещание с участием ООО «Экогрупп» и представителями управляющих компаний города Пскова прошло в управлении городского хозяйства 24 октября. На встрече обсудили тему вывоза ТКО и КГО с площадок мест накопления. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте ООО «Экогрупп».

Фото: сообщество ВКонтакте ООО «Экогрупп»

На повестке дня был поднят вопрос сбоя графиков вывозов отходов. Самой частой причиной этой проблемы является затрудненный проезд к площадкам, не позволяющий специализированной технике подъехать достаточно близко для осуществления погрузки ТКО и КГО.

Отсутствие доступа может быть вызвано автомобилями, припаркованными как перед самой площадкой, так и на узких для спецтехники проездах дворовых дорогах.

В ходе совещания главы управляющих организаций предложили различные варианты решения данной проблемы, которые уже сейчас прорабатываются сотрудниками для обеспечения бесперебойной и слаженной совместной работы над чистотой города.

«Мы призываем всех граждан при возможности обеспечивать свободный доступ к площадкам для вывоза ТКО и КГО. Это важно не только для нашей организации, но и для вашего благополучия. Ваше участие поможет избежать сбоев в графиках вывозов и сделает Псков еще прекрасней!» - написали в сообществе ВКонтакте.