ЖКХ

Артур Гайдук: Для раздельного сбора мусора региону нужна новая техника

Для раздельного сбора мусора региону нужна новая техника, заявил лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук на очередной сессии 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«По поводу раздельного сбора. Если все равно смешивают бытовые отходы, надо либо перестать тратить деньги на раздельный сбор, либо приобретать необходимую технику. Иначе это абсолютно бесполезная трата средств», - заявил Артур Гайдук.

Ранее сообщалось, что часть затрат регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на приобретение спецтехники заложена в тариф по обращению с ТКО.