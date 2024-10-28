ЖКХ

Новый канализационный коллектор установили в псковской деревне Писковичи

Периодические сбои в работе дворовой канализации доставляли неудобства жителям домов №№8, 9 деревни Писковичи Псковского района, в результате чего установили новый канализационный коллектор, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте»

Отмечается, что причиной сбоев работы канализации являлась неисправность коллектора, которая периодически возникала в связи с попаданием в систему предметов личной гигиены, тряпичных отходов и прочих хозяйственно-бытовых вещей

«Администрация Псковского района, реагируя на обращения граждан, организовала замену канализационного коллектора. На средства субсидии, выделенной правительством Псковской области на подготовку к отопительному сезону, подрядчик проложил новый канализационный коллектор, что значительно улучшило работу канализации и позволило жителям получать более качественную коммунальную услугу, - пишет Наталья Федорова, - Важный вопрос – благоустройство территории между домами №№7, 9, и 11. Оно запланировано на ближайшее время и будет проведено по погодным условиям».

На сегодняшний день работы по прокладке нового коллектора завершены и приняты. Глава района выразила надежду, что, собственники жилья в Писковичах будут ответственно подходить к пользованию инфраструктурой, чтобы она работала в безаварийном режиме.