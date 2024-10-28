ЖКХ

Почтовые ящики обновили в многоквартирном доме в псковской Черехе

В многоквартирном доме по адресу: деревня Череха Псковского района, улица ДОС, дом №145 установили новые почтовые ящики, сообщается в Telegram-канале управляющей компании «Новый квартал».

Фотографии: управляющая компания «Новый квартал»

Почтовые ящики относятся к общедомовому имуществу, и содержание почтовых ящиков возлагается на управляющую компанию, ТСЖ или лицо, выполняющее работы по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома, напомнили в компании.

«Для ремонта или замены почтовых ящиков обратитесь в свою УК с письменными заявлением. Ремонт и замена осуществляются за счет собственников жилых домов», - посоветовали в «управляйке».