Несанкционированная свалка у палкинской деревни Браги ликвидирована

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура оперативно отреагировала на информацию о свалках северо-восточнее деревни Браги Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс службе межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт».
Фотографии: межрегиональная экологическая общественная организация «Зеленый фронт»
В середине октября прокуратура обратилась в суд с иском к собственнику земельного участка о ликвидации двух свалок. Третья свалка находилась на неразграниченных землях, там были размещены строительные и коммунальные отходы.
Глава сельского поселения «Палкинская волость» рассмотрел и удовлетворил представление прокуратуры. В итоге несанкционированная свалка ликвидирована.
В настоящее время также ликвидированы несанкционированные свалки вблизи Козлов, у озера Могильное и у Котьей Горы, которые располагались на землях государственного лесного фонда.
Ликвидация всех свалок произошла после обращения жителей Псковской области на народную карту экологических нарушений.