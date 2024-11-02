ЖКХ

Несанкционированная свалка у палкинской деревни Браги ликвидирована

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура оперативно отреагировала на информацию о свалках северо-восточнее деревни Браги Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс службе межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт».

Фотографии: межрегиональная экологическая общественная организация «Зеленый фронт»

В середине октября прокуратура обратилась в суд с иском к собственнику земельного участка о ликвидации двух свалок. Третья свалка находилась на неразграниченных землях, там были размещены строительные и коммунальные отходы.

Глава сельского поселения «Палкинская волость» рассмотрел и удовлетворил представление прокуратуры. В итоге несанкционированная свалка ликвидирована.

В настоящее время также ликвидированы несанкционированные свалки вблизи Козлов, у озера Могильное и у Котьей Горы, которые располагались на землях государственного лесного фонда.

Ликвидация всех свалок произошла после обращения жителей Псковской области на народную карту экологических нарушений.