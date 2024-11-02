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ЖКХ

Жителям псковской деревни Крипецкое перекрыли воду

06.11.2024 13:00|ПсковКомментариев: 1

Жителям деревни Крипецкое Псковского района 5 ноября отключили воду за неуплату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители. 

«Летом воду от ЖКХ убрали. Кому передали, никто не знает. Никаких договоров не заключалось, счетчики никто не принимал, квитанций ни разу не приходило. Кому платить — неизвестно. И вот вчера приехали рабочие и перекрыли воду всему поселку. Вода только в колодце. Сколько это будет длиться — тоже непонятно. Получился замкнутый круг», - рассказали жительница деревни Крипецкое.

Псковская Лента Новостей обратилась за разъяснениями в районную администрацию Там заверили, что вопрос решится в ближайшее время. 

«На данный момент составлены гарантийные письма, в течение дня вопрос должен решиться. Острой потребности в воде на данный момент нет», - сообщил заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

Теги: #ЖКХ #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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