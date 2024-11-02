ЖКХ

За 10 месяцев в Псковской области совершили почти 1300 пусков газа в дома

В АО «Газпром газораспределение Псков» подвели предварительные итоги работы за 10 месяцев 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

С начала января 2024 года по догазификации построено более 199,4 километра газопроводов. Выполнен 1291 пуск газа.

Общее количество принятых заявок на догазификацию от жителей Псковской области достигает почти 19 тысяч, заключено более 18,6 тысячи договоров на бесплатное подведение газовых сетей к участкам. Из них свыше 14 тысяч исполнено до границ земельных участков, включая нулевые врезки.

Продолжается работа по реализации Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы.

В частности, завершено строительство двух межпоселковых газопроводов Остров - Ногино - Шенихово Островского района, газопровод до 1 площадки Великолукского свиноводческого комплекса Красногородского района.

В стадии завершения строительства два межпоселковых газопровода: Иваново – Опухлики с отводами на деревни Крупевицы - Чижевщина - Гололобы Невельского округа, газопровод до деревень Синяя Никола с отводом на деревню Влесно. Также межпоселковый газопровод Иваново - Опухлики позволяет в дальнейшем газифицировать деревень Иваново, Опухлики, Чижевщина, Крупевицы и Гололобы.

АО «Газпром газораспределение Псков» приступили к строительно-монтажным работам в Великолукском районе и Куньинском округе. Ведется строительство межпоселкового газопровода – связки ГРС Великие Луки - ГРС Новосокольники для последующей газификации деревни Жигари. Также начались работы по строительству магистральных газопроводов–отводов, что позволит в последующем газифицировать Новоржевский округ и Пушкиногорский район.

Еще по 33 объектам завершены проектно-изыскательские работы и по 4 объектам определен генподрядчик выполнения строительно-монтажных работ.

Компания проводит постоянную работу по повышению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Происшествий и пострадавших при использовании газа в быту не зафиксировано.

«Благодаря слаженной работе с правительством области мы продолжаем реализацию программ развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы и социальной газификации региона. Напоминаем всем жителям, что присоединиться к догазификации можно в любой момент, подав заявку. А более 3800 домовладений уже подключено к природному газу», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.