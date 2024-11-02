Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Гельдт»: гостевые комнаты
День народного единства в Пскове
Покажите нам корову!
Готовим сами: семейные завтраки
Кружки и секции для детей
Дело табак
чистый русский
литературные премии
Диванное трамповедение
Лонгрид мифы о молоке
Гонки по вертикали
Реплика Губернаторопад-2024
За мусор надо платить
ИНФОГРАФИКА Цена к цене
«Истфакт» Ленин в Пскове
 
 
 
ещё ЖКХ 02.11.2024 15:571 Почти 700 населённых пунктов Псковской области остались без света из-за сильного ветра 08.11.2024 13:330 Водоразборную колонку поставили в островской деревне Петрухны по требованию прокуратуры  08.11.2024 13:120 За 10 месяцев в Псковской области совершили почти 1300 пусков газа в дома 08.11.2024 11:120 ООО «Экогрупп» выявило в Псковской области свыше 100 юрлиц без договора 08.11.2024 10:080 Новосокольнических коммунальщиков обязали оборудовать полигон для ТКО 07.11.2024 14:565 «Ковер из кровососущих тварей» встретил сотрудников теплосетей в подвале дома на Запсковье
 
 
 
Самое популярное 04.11.2024 21:002 Интерактив: Автодробер 02.11.2024 12:365 Школы Пскова после каникул останутся на «дистанционке» 02.11.2024 10:534 Виновник ДТП в Крестах бросил свой Opel и скрылся 04.11.2024 17:583 Рейтингомер: миллиарды на «Моглино», Иванова в КАППО и новый кадр из Москвы 03.11.2024 20:433 Фантомное производство крабовых палочек из аквариумных рыбок обнаружили в Невеле
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

За 10 месяцев в Псковской области совершили почти 1300 пусков газа в дома

08.11.2024 13:12|ПсковКомментариев: 0

В АО «Газпром газораспределение Псков» подвели предварительные итоги работы за 10 месяцев 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании. 

С начала января 2024 года по догазификации построено более 199,4 километра газопроводов. Выполнен 1291 пуск газа.

Общее количество принятых заявок на догазификацию от жителей Псковской области достигает почти 19 тысяч, заключено более 18,6 тысячи договоров на бесплатное подведение газовых сетей к участкам. Из них свыше 14 тысяч исполнено до границ земельных участков, включая нулевые врезки.

Продолжается работа по реализации Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы. 

В частности, завершено строительство двух межпоселковых газопроводов Остров - Ногино - Шенихово Островского района, газопровод до 1 площадки Великолукского свиноводческого комплекса Красногородского района.

В стадии завершения строительства два межпоселковых газопровода: Иваново – Опухлики с отводами на деревни Крупевицы - Чижевщина - Гололобы Невельского округа, газопровод до деревень Синяя Никола с отводом на деревню Влесно. Также межпоселковый газопровод Иваново - Опухлики позволяет в дальнейшем газифицировать деревень Иваново, Опухлики, Чижевщина, Крупевицы и Гололобы.

АО «Газпром газораспределение Псков» приступили к строительно-монтажным работам в Великолукском районе и Куньинском округе. Ведется строительство межпоселкового газопровода – связки ГРС Великие Луки - ГРС Новосокольники для последующей газификации деревни Жигари. Также начались работы по строительству магистральных газопроводов–отводов, что позволит в последующем газифицировать Новоржевский округ и Пушкиногорский район.

Еще по 33 объектам завершены проектно-изыскательские работы и по 4 объектам определен генподрядчик выполнения строительно-монтажных работ.

Компания проводит постоянную работу по повышению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Происшествий и пострадавших при использовании газа в быту не зафиксировано.

«Благодаря слаженной работе с правительством области мы продолжаем реализацию программ развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы и социальной газификации региона. Напоминаем всем жителям, что присоединиться к догазификации можно в любой момент, подав заявку. А более 3800 домовладений уже подключено к природному газу», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Теги: #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пора ли менять резину?
В опросе приняло участие 104 человека
08.11.2024, 14:350 Бухгалтер псковского госучреждения присвоила почти 100 тысяч рублей 08.11.2024, 14:300 В январе в «Михайловском» опробуют локнянскую традицию «выметания девушек» 08.11.2024, 14:240 Восстановлены автобусные перевозки по маршрутам Сланцы – Псков и Гдов – Петербург 08.11.2024, 14:080 Школьники в Пскове выйдут на очное обучение с 11 ноября
08.11.2024, 13:580 Грузовик вылетел в кювет возле деревни Полибино Великолукского района 08.11.2024, 13:510 До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 ноября 08.11.2024, 13:480 Великолукский городской суд частично возобновил работу официального сайта 08.11.2024, 13:340 Александр Котов: Проблема недобросовестных подрядчиков требует комплексного подхода
08.11.2024, 13:330 Водоразборную колонку поставили в островской деревне Петрухны по требованию прокуратуры  08.11.2024, 13:140 «51 раз нарушила ПДД»: Неработающая псковичка сбила ребенка в Петербурге 08.11.2024, 13:120 За 10 месяцев в Псковской области совершили почти 1300 пусков газа в дома 08.11.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: Милана Егорова и Алина Виардо о продвижении талантливых исполнителей
08.11.2024, 12:550 Пассажиропоток аэропорта «Псков» имени княгини Ольги вырос на 7,4% 08.11.2024, 12:520 Эксперты Холдинга Т1: Информационная безопасность превращается в статью доходов и фактор конкурентоспособности 08.11.2024, 12:390 Кабан «хозяйничал» на улице Инженерной в Пскове. ВИДЕО 08.11.2024, 12:370 Судьи Ольга Жбанова и Игорь Белкин рекомендованы на новые посты в Псковской области
08.11.2024, 12:080 Прокуратура помогла псковичу получить зарплату от индивидуального предпринимателя 08.11.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Союз без журналистов, обсуждение без осуждения, общение без обобщения 08.11.2024, 11:440 Стартовала X научно-практическая конференция о культурном наследии Псковской земли 08.11.2024, 11:380 Учащиеся школы №23 в Пскове приступят к занятиям в обычном режиме 11 ноября
08.11.2024, 11:380 «Дневной дозор»: Варяги против автохтонов 08.11.2024, 11:350 Псковичей приглашают на встречу с главврачом городской поликлиники 8 ноября 08.11.2024, 11:271 Борис Елкин о ремонте школы №2: Принимать некачественные работы мы не намерены 08.11.2024, 11:180 «Пастырь»: О молитве «Отче наш». ВИДЕО
08.11.2024, 11:120 ООО «Экогрупп» выявило в Псковской области свыше 100 юрлиц без договора 08.11.2024, 10:580 «Квартирник»: Милана Егорова и Алина Виардо о продвижении талантливых исполнителей, конкурсах и важности соцсетей 08.11.2024, 10:530 Кубок Псковской области по спортивной аэробике стартует 9 ноября 08.11.2024, 10:430 Уволенному псковичу выплатили полагающиеся деньги по требованию прокуратуры
08.11.2024, 10:290 Психолог-подполковник — псковским родителям: Дети убегают из-за отсутствия к ним уважения 08.11.2024, 10:232 Виктор Антонов: Управленцы прежде всего должны быть профессионалами 08.11.2024, 10:210 Холдинг Т1 выиграл в трех номинациях премии CNews Awards 2024 08.11.2024, 10:150 В Пскове почтили память погибших сотрудников полиции
08.11.2024, 10:080 «На пятой передаче»: Куда девать старые покрышки? 08.11.2024, 10:080 Новосокольнических коммунальщиков обязали оборудовать полигон для ТКО 08.11.2024, 10:030 Репетиция Эстрадно-джазового оркестра Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.11.2024, 09:530 «Прессинг»: Союз без журналистов, обсуждение без осуждения, общение без обобщения
08.11.2024, 09:370 Бесхозное строение горело в Гдове 08.11.2024, 09:300 Россиянам планируют напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги» 08.11.2024, 09:151 Средний срок ипотеки превысил 25 лет, заявили в ЦБ 08.11.2024, 09:000 В период распродаж мошенники могут проводить фальшивые акции, предупредил депутат
08.11.2024, 08:401 Загрязнение воздуха волнует треть опрошенных россиян - аналитики 08.11.2024, 08:200 Еще одна шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце года 08.11.2024, 08:000 Россияне вернут себе 8 млрд рублей налогового вычета за занятия спортом 08.11.2024, 07:301 День Сибири отмечают в России
08.11.2024, 07:000 День пианиста празднуют 8 ноября 07.11.2024, 22:010 До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 8 ноября 07.11.2024, 22:002 В России создадут видеоигру о казачестве 07.11.2024, 21:400 Условия труда в себежской колонии оценили общественники
07.11.2024, 21:200 На двух участках трассы Р-23 «Псков» 8 ноября ограничат скорость движения 07.11.2024, 21:110 Если по телефону просят сказать личную информация - это звонят мошенники, предупредили псковичей в Соцфонде 07.11.2024, 21:000 Каждая четвертая компания в Пскове предоставляет сотрудникам пенсионный пакет – опрос 07.11.2024, 20:410 Рабочее движение открыто на мосту через реку Пенная в Островском районе
07.11.2024, 20:401 Школьник получил свыше 800 тысяч рублей на проект «ПлюссАРТ» 07.11.2024, 20:200 «Радость православия» в сказке Пушкина о царе Салтане обсудят на лекции в Пскове 07.11.2024, 20:000 В псковский филиал фонда «Защитники Отечества» обратились 6,6 тысячи человек  07.11.2024, 19:511 Уровень достижения 47 региональных проектов в Псковской области превысил 96%
07.11.2024, 19:400 Псковичка завоевала «бронзу» на первенстве России по самбо 07.11.2024, 19:300 Первое очное занятие прошло для учащихся агрокласса Кузнецовской школы Себежского района 07.11.2024, 19:260 Два автомобиля уехали на эвакуаторе после столкновения у поворота на Родину 07.11.2024, 19:200 Розница в Псковской области достигла 150 миллиардов рублей
07.11.2024, 19:110 Псковская область оказывает поддержку муниципалитетам Херсонской области в осенне-зимний период 07.11.2024, 19:000 Библиотекари в Пскове придумали, как не «насаждать культуру силой» 07.11.2024, 18:401 Более 3 тысяч квартир построили в Псковской области с января по сентябрь 07.11.2024, 18:380 Александр Боярков: Псковскую филармонию ожидает насыщенный сезон
07.11.2024, 18:280 «Пастырь»: О молитве «Отче наш» 07.11.2024, 18:197 Тупик коммунизма 07.11.2024, 18:103 «Сообразим на троих»: Трамп наш, годовщина Октябрьской революции и обучение псковских чиновников. ВИДЕО 07.11.2024, 18:080 Итоги Кубка по быстрым шахматам утвердили в Псковской области
07.11.2024, 18:000 Уголовное дело по факту исчезновения подростка возбудили в Великих Луках 07.11.2024, 17:560 Т1 ИИ и ВГИК внедрят искусственный интеллект в кинопроизводство 07.11.2024, 17:520 «Банкротство и точка»: Бракоразводный процесс и раздел имущества. ВИДЕО 07.11.2024, 17:510 Псковский музей презентовал фильм на научно-фантастическом симпозиуме
07.11.2024, 17:480 Джазовые концерты с песнями из советских фильмов дадут в Пскове зимой 07.11.2024, 17:430 Псковичка вернулась с тремя медалями из Ташкента 07.11.2024, 17:390 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 ноября 07.11.2024, 17:390 Вопрос перезахоронения останков воинов обсудил с гдовичами Александр Козловский 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru