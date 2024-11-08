ЖКХ

Прокуратура обязала оборудовать контейнерную площадку в плюсском селе Ляды

Прокуратура Плюсского района провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки выяснилось, что возле одного из домовладений на улице Октябрьской в селе Ляды установлены два контейнера для сбора коммунальных отходов, но площадка для их накопления не оборудована твёрдым покрытием и ограждением.

Для защиты прав местных жителей прокурор района направил в суд исковое заявление, требуя обязать администрацию сельского поселения «Лядская волость» исправить ситуацию и оборудовать контейнерную площадку в соответствии с санитарными нормами.

Суд поддержал доводы прокурора и удовлетворил иск. В результате нарушения были устранены: контейнерная площадка была оборудована твёрдым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод и ограждением, предотвращающим распространение отходов за пределы площадки.