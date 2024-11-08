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Город начинает готовиться к зиме ещё летом - Николай Козловский о подготовке Великих Лук к непогоде

Подготовительные работы к зимнему периоду и непогоде в Великих Луках начинаются еще летом, следует из еженедельного обращения главы города Великие Луки Николая Козловского.

«Сегодня хочу затронуть тему подготовки к зимнему периоду. Город начинает планово готовиться к зиме ещё летом. Коммунальные службы города проводят закупку песко-соляной смеси для обработки уличной дорожной сети, составляют графики и маршруты уборки снега на городских улицах и остановочных комплексах, а также вывоза убранного снега», - пишет глава южной столицы области.

Он также отметил, что большую подготовительную работу по профилактике и переоборудованию уборочной техники, подготовке инвентаря, выполняют предприятия «Спецавтохозяйство» и «Зеленхоз». Значительная ответственность в зимний период у предприятий «Тепловые сети» и «Водоканал», которые традиционно активно готовятся к нему в летние месяцы, отмечает Николай Козловский.

Известно, что специалисты муниципального предприятия «Водоканал» переложили кольцевой водовод по улице Вишневой, в настоящее время производят замену кольцевой возле мясокомбината. В ближайшее время также будет переложена кольцевая линия на улице Холмской. Все эти работы будут способствовать снижению аварийности на водопроводной сети в зимнее время. Кроме того, уже проведено ежегодное водолазное обследование и чистка речного дна на водозаборе из реки Ловать.

«Что касается «Тепловых сетей», то сразу по завершению отопительного сезона 2023-2024 года предприятием «Тепловые сети» в плановом порядке были проведены гидравлические испытания сетей, диагностика, наладка и ремонт котельного оборудования. Данный план был выполнен в полном объёме, работы были проведены своевременно. В настоящее время горячее водоснабжение и отопление подаются абонентам на 100%. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. На случай возникновения внештатных, аварийных ситуаций, муниципальное предприятие обеспечено всеми необходимыми материалами, средствами и техникой для их своевременного устранения в нормативные сроки», - описал подготовку к отопительному сезону глава Великих Лук.

Управляющие организации города переводят на зимний режим работы свои силы и средства. Летом они выполняли комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения успешного прохождения зимнего периода.

«Одной из основных задач руководства Великих Лук является обустройство, преображение и достойное содержание общественных пространств в городе вне зависимости от времени года, чтобы городская среда в Великих Луках была комфортной и современной в любой сезон», - подытожил свое обращение Николай Козловский.