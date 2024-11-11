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Проблему отключения электроэнергии в Пустошке помогает решить Александр Козловский

Проблему отключения электроэнергии в Пустошке помогает решить депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. По итогам рабочих поездок в районы Псковской области над вопросами местных жителей он работает вместе с ведомствами региона, сообщил депутат в своем Telegram-канале.

«Одна из частых проблем — отключения электроэнергии. Они происходят из-за изношенности сетей или природных явлений: линии не выдерживают нагрузку во время сильного ветра или обледенения. После сентябрьских поездок я направил письмо руководству "Псковэнерго". По одному из вопросов уже есть решение. Ситуация следующая. Житель Пустошки рассказал о регулярных отключениях света в переулке Строителей. Линия электропередачи проходит через лес, из-за чего происходят сбои. С начала года и до 18 сентября было 10 аварийных отключений», – написал Александр Козловский.

Местные жители считают, что проблему можно решить через подключение жилых домов к другой линии электропередачи.

«Но этот вариант, как заявили электрики, не изменит ситуацию: обе линии имеют одинаковые характеристики. Вместо этого специалисты до конца года расчистят трассу линии на самых аварийных участках — 5,8 га, а также уберут деревья, которые могут упасть на провода. Эту работу уже начали, она существенно повысит надежность электроснабжения. Предпринятые меры уже дали первые результаты: во время недавнего сильного ветра свет не отключился, об этом сообщили жители Пустошки. Благодарю руководителя "Псковэнерго" Максима Долголева за сотрудничество и оперативное включение в решение вопроса жителей Пустошки», – добавил Александр Козловский.