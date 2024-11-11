ЖКХ

«Псковские тепловые сети» ищут сотрудников

Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» ищет сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фотографии: «Псковские тепловые сети»

«К нам часто обращаются с вопросом: "Как работается у вас там?". Ответим честно: сложно, иногда невыносимо. Нас часто ругают, редко хвалят. Иногда могут и в лицо нахамить, но могут и искренне поблагодарить», - отмечают на предприятии.

Теплосети ожидают людей, которым важна стабильность, честный и прозрачный заработок. Готовых учиться чему-то новому и каждый день осознавать, что от их работы зависит благополучие жителей города.

Оплата труда от 46 091 рублей. Полный социальный пакет, отпуск, премии, возможность санаторного лечения.

На предприятии существует институт наставничества. Сотрудникам гарантируют корпоративное обучение, специальную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты.

«Детям дарят новогодние подарки, отправляют в лагеря. Есть и клубы по интересам. Кто-то мастерит модели военной техники, кто-то играет в настольный теннис, кто-то в футбол и волейбол», - дополнили на предприятии.

Телефон отдела кадров: 20-11-20.Прислать резюме можно на электронную почту: pts@pts.pskov.ru.

«Подумайте, может, эта работа именно то, что вы всегда искали?» - пригласили псковичей.