ЖКХ

Подрядчика обязали устранить дефекты капремонта дома на улице Вокзальной в Пскове

Суд обязал организацию устранить недостатки и дефекты выполненных работ в рамках гарантийных обязательств по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на улице Вокзальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Согласно материалам дела, региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области и ООО «Строй-ИК» заключили договор на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город Псков, улица Вокзальная, дом №48.

Региональный оператор в период гарантийного срока выявил недостатки (дефекты) в выполненных работах, которые «Строй-ИК» в добровольном порядке не устранил, что стало основанием для обращения фонда в суд с иском.

В итоге суд обязал ООО «Строй-ИК» устранить недостатки и дефекты и выполнить ряд восстановительных работ.