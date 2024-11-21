Несанкционированную свалку строительных и бытовых отходов устранили в Порховском районе

Несанкционированную свалку ликвидировали в Порховском районе после вмешательства Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
В июле по результатам выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения «Дубровенская волость» Порховского района была выявлена несанкционированная свалка строительных и бытовых отходов на площади около 100 квадратных метров.
Правообладателю земельного участка было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.
С целью контроля устранения выявленной несанкционированной свалки в ноябре проведено повторное выездное обследование данного земельного участка, по результатам которого установлено, что свалка ликвидирована в полном объеме.