ЖКХ

Несанкционированную свалку строительных и бытовых отходов устранили в Порховском районе

Несанкционированную свалку ликвидировали в Порховском районе после вмешательства Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В июле по результатам выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения «Дубровенская волость» Порховского района была выявлена несанкционированная свалка строительных и бытовых отходов на площади около 100 квадратных метров.

Правообладателю земельного участка было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

С целью контроля устранения выявленной несанкционированной свалки в ноябре проведено повторное выездное обследование данного земельного участка, по результатам которого установлено, что свалка ликвидирована в полном объеме.