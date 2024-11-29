ЖКХ

Работы по догазификации начали вести оперативнее — Олег Савельев

Около 60 домовладений подключены к газу в Куньинском районе с начала года. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Только с начала этого года к газу по Кунье подключено около 60 домовладений. Высокие темпы по Великолукскому району, там порядка 160 подключений», - поделился Олег Савельев.

Также более 100 подключений произведено в Новосокольническом районе.

«Мы видим, что руководство (газовой компании - ред.) работает оперативнее. Также мы надеемся, что в скором времени начнется догазификация в поселке Ущицы», - заключил депутат.