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Благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту в Пскове обновили теплотрассу

17.12.2024 18:20|ПсковКомментариев: 1

Благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов в Пскове реконструировали теплотрассу протяженностью более 231 метра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

«Механизм инфраструктурных бюджетных кредитов в значительной степени помогает комплексно развивать регионы и реализовывать важные для граждан проекты. В городах продолжается строительство новых жилых кварталов, которые должны быть оснащены и удобными дорогами, и инженерными сетями. Так, в Псковской области реконструировали теплотрассу, увеличив ее мощность», – сказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

В Псковской области реконструировали теплотрассу протяженностью более 231 м. На объекте увеличили пропускную способность, что позволит обеспечить местных жителей стабильным теплоснабжением. Кроме того, появилась возможность подключить дополнительных потребителей строящегося микрорайона на Дальнем Завеличье на 52 тысяч квадратных метров жилья.

Теги: #тепло
Источник: Псковская Лента Новостей
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